الاحتلال يعتقل شابة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، سيدة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد جنود اسرائيليين جنوب القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلامٍ اسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن محاولة تنفيذ عملية طعن على يد شابة فلسطينية لم ينتج عنها أي اصابات في صفوف الإسرائيليين.

ويرفض الفلسطينيون الرؤية الأمريكية – الإسرائيلية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كون تلك الرؤى تتجاوز الثوابت والحقوق الفلسطينية، وهو ما أثار الشارع الفلسطيني الذي عبر عن رفضه للصفقة بأشكالٍ متعددة منها العمليات البطولية ضد الإسرائيليين.