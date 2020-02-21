القيادي عدنان: صلوات الفجر العظيم فرحة للمؤمنين وغصة للمحتلين

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان أن "صلوات الفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي ومساجد فلسطين تشحذ الهمم وتعيد للمساجد دورها".وقال: بدأ الشباب بمرابطي الأقصى وحماة الإبراهيمي واليوم ترنو عيون الكل لهم بكل تقدير وفخر ومحاكاة.

وأشاد القيادي عدنان بانخراط ومشاركة الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي في حملة الفجر العظيم بنابلس، معتبراً إياها "إبداع في تحشيد طاقات الأمة للقدس وفلسطين".

وقال عدنان: الأقصى ومساجد فلسطين تتوق لكل من يمهر القدس وفلسطين بالدم وسنوات عمره.

واختتم الشيخ عدنان حديثه، قائلاً: صلوات الفجر العظيم فرحة للمؤمنين وغصة للمحتلين.

ويشارك الفلسطينيون في حشود غفيرة في صلاة الفجر من كل يوم جمعة، في محاولة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي في الخليل.