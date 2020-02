"آبي أحمد" يستعيد تاجاً أثريا إثيوبياً بعد 20 عاماً من سرقته.. كيف عثر عليه!

تمكَّن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من استعادة تاج كنسي يعود تاريخ صناعته للقرن الثامن عشر سرق من إثيوبيا ونقل إلى هولندا قبل أكثر من 20 عاما.

أوضح آبي أحمد على حسابه في فيس بوك "أن بلاده استعادت تاجا ثمينا سُرِق منذ عدة سنوات ونقل إلى هولندا" معبراً عن سعادته البالغة للحكومة الهولندية لتسهيل اجراءات استعادة التاج الكنسي.

وأشارت الجهات المسؤولة في إثيوبيا إلى أن التاج الكنسي الثمين عُثِر عليه في حقيبة أحد المسافرين وانه فقد في العام 1993.

والتاج الكنسي المسروق مصنوع من البرونز الثمين، وهو واحد من 20 فقط من نوعه ويصور عقيدة الثالوث المسيحية إضافة لتلاميذ المسيح.

وذكرت السلطات الإثيوبية أن لاجئا إثيوبيا يدعى سيراك أصفاو تعرف على التاج الذي كان مخبئاً في حقيبة شخصٍ جاء لزيارته في شقته في روتردام، وهو ما دفعه إلى الاحتفاظ بهذا الاكتشاف سرا لحين تأكده من إمكانية إعادته لإثيوبيا بأمان.

يشار إلى أنَّ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية اعادت التاج بشكل رسمي إلى إثيوبيا، مُسلمةً إياه إلى رئيس الحكومة آبي أحمد.

