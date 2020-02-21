ترامب يصدر قراراً مهماً يتعلق بعائلة العقيد معمر القذافي.. تعرف عليه!

اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً اليوم الجمعة، يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة العقيد معمر القذافي في ليبيا.

ووجه دونالد ترامب خطابا إلى الكونغرس الأمريكي، بشأن قراره تمديد العقوبات المفروضة على عائلة العقيد معمر القذافي عاماً إضافياً، من أجل منع تحويل أصول البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الوضع في ليبيا لا يزال يشكل تهديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، مستدركاً: نحن بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، قد أصدر قرارا في فبراير/شباط 2011، أمرا تنفيذيا برقم 13566، الذي جمد فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.