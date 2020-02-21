وزير الحرب الإسرائيلي يصدر قراراً مهماً بشأن زيادة المستوطنات بالضفة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية عن قرار أصدره وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن زيادة الاستيطان في الضفة المحتلة.

وأوضحت الصحيفة ان لجنة التخطيط والبناء وافقت على قرار أصدره وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت المتمثل ببناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة المحتلة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط والبناء الأربعاء المقبل، لإبداء الموافقة النهائية على الخطط الاستيطانية قبل الانتخابات.

يشار إلى ان الوحدات الاستيطانية التهمت غالبية أراضي الضفة المحتلة، على الرغم من قرارات الأمم المتحدة بعدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 67.