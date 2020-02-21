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تفاصيل الصرف: العمادي يصل غزة لصرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر فبراير (2)

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:22 - 21 فبراير 2020
السفير القطري محمد العمادي السفير القطري محمد العمادي
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وصل رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان فجر اليوم الجمعة، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر الخاصة: إن زيارة السفير القطري محمد العمادي ونائبه تهدف إلى الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لدورة شهر (2) فبراير – 2020، الى جانب الإشراف على عدد من المشاريع القطرية.

وأشارت المصادر إلى أنَّ المنحة القطرية 100 دولار ستصرف في تاريخ 25 فبراير 2020، لصالح حوالي 75 ألف مستفيد من الأسر الفلسطينية الفقيرة.

ومن المرجح ان يتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار دورة فبراير (2) – 2020 خلال الساعات المقبلة.

 

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