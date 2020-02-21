طقس فلسطين: تعرف على الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية استقرار الحالة اليوم الجمعة، وان يكون الجو غائماً جزئياً مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، أما في الليل فيكون الجو باردا نسبيا.

ومن المرجح أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

اما يوم غدٍ السبت فيكون الجو غائماً ودرجة الحرارة تكون شديدة البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق.

أما الأحد المقبل، فتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين من تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والوديان، وخطر التزحلق على الطرقات خاصة الاسفلتية والطينية والجبلية، إلى جانب تحذيراتها من تندي مدى الرؤية الأفقية.