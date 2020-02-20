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فلسطيني يروي تفاصيل معايشته لفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:52 - 20 فبراير 2020
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روى الشاب الفلسطيني محمد أبو نموس تفاصيل اصابته في فيروس كورونا، وتجربته التي عاشها خلال أيام الحجر الصحي.

والشاب أبو نموس أول فلسطيني يصاب بفيروس كورونا في المنطقة العربية، الذي ظهر في الصين ديسمبر الماضي وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وحصل محمد أبو نموس على درجة الدكتوراه في مدينة ووهان الصينية، واصيب في فيروس كورونا، لدى زيارة صاحبه الباكستاني، ليتفاجأ أنه أصيب بالعدوى من زميله في الثاني من فبراير.

وذكر أن الاصابة في فيروس كورونا تتمثل أعراضها بأعراض الإنفلونزا العادلة "ولكن بأكثر حدة وألم"، مضيفا "الأعراض صعبة ومؤلمة "، مشيراً إلى "فيروس كورونا يدمر الرئة بشكل كامل حسب ما اخبروني الأطباء".

وذكر "اصبت في مطلع فبراير، وصنفت أنها حالة حرجة قابلة للتعافي بالاعتماد على نظام الجهاز المناعي".

وبشأن تعافيه من كورونا، أوضح "الأمر كله متعلق بالجهاز المناعي لديَّ، يتم مدنا في المستشفى بأدوية مضادة للفيروسات ولتقوية الجهاز المناعي، إلى جانب فيتامينات وأدوية خاصة بالملاريا".

 
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Gepostet von ‎Sky News Arabia سكاي نيوز عربية‎ am Donnerstag, 20. Februar 2020

 

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