طعن "مؤذن" مسن اثناء رفعه الأذان داخل مسجد بريطاني

أصيب مؤذنٌ اليوم الخميس، بجراح جراء طعنه بالسكين داخل مسجد بالقرب من متنزه ريجنت.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أنها ألقت القبض مواطن بريطاني أقدم على طعن مؤذن داخل أحد المساجد في منطقة ريجنت.

وقالت الشرطة البريطانية "إنها عثرتْ على رجل يعمل داخل مسجدٍ في منطقة ريجنت مصاب بطعنة سكين، وتم تقديم الرعاية الصحية له على الفور".

وبيَّنت الشرطة البريطانية انها فتحت تحقيقاً مع المشتبة فيه، في أعقاب القاء القبض عليه.

​من جانبها نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شهود عيان قولهم إن الرجل المطعون –يبلغ من العمر 70 عامًا- هو مؤذن المسجد.









