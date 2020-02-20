مسؤول إسرائيلي: "إسرائيل" ستتعرض لصواريخ لم تشهدها من قبل على صعيد الكم والدقة والوزن

قال مسؤول الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال تامير يديعي "إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية باتت معرضة اليوم لهجمات صاروخية لم تشهدها في الحروب الماضية مع قطاع غزة أو الشمال اللبناني".

وأضاف يديعي: "للأسف علينا قول الحقيقة إن نطاق الصواريخ من حولنا أصبح حاداً على صعيد الكم والوزن والدقة، لذلك نحن أمام تحديات كبيرة تواجهنا في أي حربٍ مقبلة".

وأوضح يديعي أنَّ الصواريخ التي ستتعرض لها (اسرائيل) لن يكون لها مثيل، وستكون لها تداعيات كارثية على إسرائيل، وستشل الحياة فيها بشكل كبير، قائلاً: "عندما تغتال إسرائيل قائداً في قطاع غزة، يمكن أيضاً أن تتعرض تل أبيب لصواريخ لعدة ساعات، وعلى الجبهة الداخلية أنْ تكون على جهوزية تامة لهذا السيناريو".

وحسب يديعي، ستتعرض الجبهة الداخلية لهجمات سايبر إلكترونية أثناء الحرب، وستكون التهديد الأكبر منذ عام 1948.