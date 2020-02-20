قاسم: الإعلان عن بناء مستوطنات في القدس تأكيد جديد على "بلطجة الاحتلال"

اعتبر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، أنّ إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن بدء بناء آلاف من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، استمراراً لمنطق البلطجة التي يمارسها العدو ضد القوانين والأعراف الإنسانية، التي تحرم إقامة تلك الوحدات.

وقال قاسم، في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه :"إنّ بناء الاستيطان الجديد يؤكد تعاظم التحديات التي تواجه مدينة القدس".

وشدد على ضرورة انخراط الكل الوطني في استراتيجية نضال شاملة ومشتركة، تواجه المخططات الاسرائيلية والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي الضفة المحتلة.

يذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن اليوم الخميس، بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة إسرائيلية مقامة في جبل أبو غنيم، إلى جانب بناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أخرى وكلتا المستوطنتين تقيمان في القدس المحتلة.