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بالفيديو: الثلوج تتساقط في السعودية للمرة الثانية منذ بداية العام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:30 - 20 فبراير 2020
الثلوج تتساقط في السعودية للمرة الثانية منذ بداية العام الثلوج تتساقط في السعودية للمرة الثانية منذ بداية العام
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تساقت الثلوج للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري 2020، اكتست جبال ومرتفعات في المملكة العربية السعودية، بالثلوج التي هطلت بكثافة، ليتحول لونها إلى الأبيض، وسط فرحة السكان.

وشهدت مرتفعات جبال اللوز في منطقة نيوم أقصى شمال غربي السعودية، يوم الأربعاء، هطول أمطار خفيفة مع تساقط خفيف للثلوج للمرة الثانية في عام 2020 الجاري.

وتعد جبال اللوز من أعلى القمم في منطقة نيوم، وهي واحدة من أهم الجبال الواقعة في شمال الجزيرة العربية على ارتفاع 2550 مترا، وواحدة من أهم البيئات الحاضنة لأشجار اللوز، كما يقصدها السياح وهواة الرحلات.

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