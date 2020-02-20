الغرفة التجارية في غزة تنشر شروطاً لاستقبال تصاريح التجار

نشرت الغرفة التجارية الصناعية الجنوبية، مساء اليوم الخميس، شروطاً لاستقبال طلبات تصاريح جديدة للتجار لدخول الأراضي المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعلنت عن زيادة تصاريح الدخول لفئة التجار، بواقع 10 آلاف تصريح.

ووزعت الغرفة التجارية في المحافظات الجنوبية أعداد تصاريح العمل البالغة ألف تصريح "تصريح المرة الأولى"، بين غرفها الخمس بالتساوي، لتحصل كل غرفة على 200 طلب جديد.

وأوضحت الغرفة -في بيان صحفي نشرته على صفحتها في موقع فيس بوك- أنّها ستستقبل طلبات التصاريح فقط على الكشوفات المرجعة من الشؤون المدينة خلال أشهر العام الماضي 5،6،7،8، مبينةً إلى أنها ستنشر الطلبات على لوحات الإعلانات في الغرفة.

وبيَّنت أنّها ستستقبل طلبات من حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000، على أن يتم إحضار التصريح الأصلي، منوهةً إلى أنّه سوف تستمر عملية استلام الطلبات حتى 10/3/2019، منبهةً إلى انه لن يتم استلام أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وذكرت أنه سيتم استقبال طلبات تصاريح لأول مرة لدخول الخط الأخضر وفق المعايير الأتية:

* حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000

• إحضار التصريح التجاري الأصلي

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على اسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

2. أصحاب الطلبات المرجعة من الشؤون المدنية في أشهر 5،6،7،8/2019 بسبب إغلاق الكوتة.

• إحضار صورة الهوية التي تم ختمها من الشؤون المدنية بملاحظات الارجاع

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على اسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

• سوف يتم نشر كشف بأسماء الطلبات المرجعة على لوحات الإعلانات بالغرفة التجارية.