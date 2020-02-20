تدهور الحالة الصحية للأسير المريض موفق عروق

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسير المريض بالسرطان موفق عروق إلى مستشفى "برزلاي" داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أنّ الاحتلال نقل الأسير عروق "77 عامًا"، وهو من سكان قرية يافا الناصرة، بعد تدهور حالة الصحية لغاية الخطورة.

وأشار إعلام الاسرى، إلى أنّه العدو منع عائلة الأسير من زيارته وحتى الاطمئنان عليه.

يُشار إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير عروق، قرارًا بالسّجن لمدة 30 عاما، وهو معتقل منذ العام 2003، فيما يُعاني من مرض السرطان المتفشي في جسمه، وهو ما يهدد حياته بالموت في أي لحظة.