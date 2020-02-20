مسؤول بجيش الاحتلال: سنتعرض لهجمات صاروخية لم نشهد لها مثيل من قبل

نقلت وسائل الاعلام العبرية اليوم الخميس عن ما يسمى بــ "قائد الجبهة الداخلية" بحكومة الاحتلال، الجنرال تامير يديعي قوله: "إن الجبهة الداخلية معرضة لهجمات صاروخية حادة لم تشهدها إسرائيل في الحروب الماضية".

و قال يديعي خلال مؤتمر أكسبو 2020 الذي عقد في "تل أبيب": "علينا أن نتفهم أن التصور على الجانب الآخر قد تغير، وأن نطاق الصواريخ أصبح حاداً من حيث الكم والوزن والقوة والدقة، وأصبح التحدي متعدد الأبعاد".

و أوضح بأن عمليات اطلاق الصواريخ في المرحلة المقبلة لم يكن لها مثيل وليس كما تعرضنا له في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ولا في حرب لبنان الثانية، مشيراً الى أن الصواريخ سيكون لها القدرة على الوصول بشكل كبير وشل الوظائف والحياة في الجبهة الداخلية بـ "إسرائيل".

و تابع يديعي يقول: "عندما تغتال إسرائيل قائداً في قطاع غزة، يمكن أيضاً أن تتعرض تل أبيب لصواريخ لعدة ساعات، وسيكون هناك حاجة إلى عدم تمديد أيام الحرب، إذا لم تتجهز الجبهة الداخلية وتستعد بشكل صحيح، فحينها لن يكون من السهل أن ننتصر إذا كانت الجبهة الداخلية قوية بما فيه الكفاية".

وحسب يديعي، ستتعرض الجبهة الداخلية لهجمات سايبر إلكترونية أثناء الحرب، و ستكون التهديد الأكبر منذ عام 1948.