آخر تحديثات الطقس و موعد المنخفض الجوي القادم..!

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غداً الجمعة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ومعتدلاً نهاراً في المناطق المنخفضة والغورية.

كما أشار الموقع الى أن فلسطين على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة خلال ساعات المساء المتأخر والليل.

أما يوم السبت، فتوقع الموقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة أحياناً خصوصاً في شمال ووسط البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الأحد، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الليل يحتمل اشتداد تساقط الامطار التي قد تصحب بزخات من البرد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم الاثنين، فيطرأ انخفاض آخر على دجات الحرارة ويكون الطقس بارداً جداً في ساعات الصباح الباكر، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار في معظم المناطق بمشيئة الله، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

و يستمر تساقط الامطار الثلاثاء المقبل، ويكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتسقط الامطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يتوقف تساقط الامطار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، بحسب الموقع.

و في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتستقر الأجواء تدريجياً ، ويكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال ومائلاً للبرودة قليلاً في بقية المناطق ، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً وتكون معتدلة السرعة.