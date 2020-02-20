ميسي: لا اسمح لاحد بمهاجمتي ولست من يتخذ قرارات برشلونة

قال نجم برشلونة الأرجنتيني، ليونيل ميسي اليوم الخميس أنه لا يعرف ماذا حدث لابيدال السكرتير الفني لبرشلونة، حتى يهاجم اللاعبين، مشيرًا إلى أنه قد شعر بتعرضه للهجوم من حديث ابيدال.

وكان ابيدال قد ألمح لتخاذل بعض لاعبي الفريق، خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ما اجبر ميسي ليرد عليه.

وأضاف الأرجنتيني في حوار صحفي مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "قمت بالرد على أبيدال لأنه هاجم غرفة الملابس، ولهذا السبب طلبت أن يفصح عن الأسماء، قبل أن يتحول الأمر إلى هجوم عام على الجميع".

وتابع "أن هناك الكثير من الناس يتحدثون عن أشياء تحدث داخل غرفة الملابس، كأن يُتهم اللاعبين بإقالة المدرب"، مواصلًا أن السكرتير الفني للنادي هو من يتخذ قرارات التعاقد والإقالة

وشدد ميسي على لن يسمح لأحد باتهامه باتتخاذ قرارات داخل النادي، واصفًا اتهام اللاعبين في الواجهة بشأن إقالة مدرب يبدو جنونًا.

وواصل: "قيل الكثير عن أنني الذي أتخذ القرارات في النادي وهذا غير صحيح، ولا أعلم ما الذي يدفعهم لقول ذلك، منوهًا إلى أنه يُتهم ايضًا بالتحكم في تشكيلة المنتخب الارجنتيني واختيار المدربين.

وختم بقوله: "ربما يعود ذلك إلى أنني بقيت لفترة طويلة في برشلونة والمنتخب، لدي رأي، لكن في الكثير من الأحيان هناك قرارات لا أتفق معها، ومع ذلك تحدث".