الأردن يدين خطط نتنياهو الاستيطانية في القدس

أدان الأردن، الخميس، إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بمدينة القدس المحتلة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز في بيان له، على رفض بلاده وإدانتها للسياسات الاستيطانية "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر أن "جميع هذه الإجراءات الأحادية غير الشرعية تمثل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية".

وطالب الفايز حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف هذه الممارسات؛ وفقا لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف "جاد"؛ لوقف الممارسات الاستيطانية "الإسرائيلية" التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص السلام.

وكان نتنياهو قد كشف في وقت سابق من اليوم الخميس، عن مخطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس.