نتنياهو: خططنا لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة بالقدس

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النقاب، اليوم الخميس، عن خطط لبناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، بمدينة القدس المحتلة.

وأشار نتنياهو إلى أن 2200 منها ستقام في مستوطنة "هارحوماه"، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، جنوبي القدس، إضافة إلى 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي المدينة.

ونقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، الخميس، إنه سيتم بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة " هار حوماه".

ولفت إلى أن نتنياهو قال إن المستوطنة أقيمت خلال رئاسته للحكومة في العام 1997 وإنه يوجد الآن 40 ألف مستوطن فيها.

وأضاف إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستزيد أعداد المستوطنين في المستوطنة بنحو 10 آلاف مستوطن.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو صادق أيضا على خططا لبناء 3000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس"، جنوبي مدينة القدس.

ويأتي القرار قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات "الإٍسرائيلية" المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

يشار إلى أن نتنياهو يحرص يومياً على الخروج بتصريحات اعلامية لارضاء اليمين الاسرائيلي بهدف تحقيق فارق في الانتخابات القادمة تنقذه من مصيره الذي ينتظره في 17 مارس القادم، (بعد الانتخابات) ببدء إجراءات محاكمته في ثلاث ملفات فساد.