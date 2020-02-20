مطالبات بحل أزمة الازدحامات المرورية في "مخيم النصيرات" و البلدية ترد

يشتكي العديد من سكان مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة من الفوضى المرورية و حالة الازدحام المستمرة على مدار ساعات النهار، لا سيما في مركز المخيم الممتد من مقر البلدية حتى منطقة "الدوار".

و طالب المواطنون القاطنون في تلك المنطقة بإيجاد حل سريع و عاجل لمشكلة الازدحام في المنطقة المذكورة، لا سيما أنها منطقة تجمع للمدارس و العديد من المؤسسات التي يرتادها الناس، منها بنك فلسطين و شركة الاتصالات الفلسطينية، و عدد من مراكز التسوق بالإضافة الى سوق الخضار بالمكان.

المواطن عبد الله الجدي، و يعمل سائق في المخيم اشار الى أنه يواجه صعوبة في الدخول الي دوار النصيرات، بسبب العوائق على الطريق، التي تتمثل بوجود سيارات على جوانب الطريق، بالإضافة للبسطات المتجولة و بعض "عربات التكتك".

و أشار الجدي في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن مخيم النصيرات يشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، مما يشير الى ان حالة الازدحام المروري في منطقة الدوار ستزداد في المستقبل، إن لم تضع البلدية حلولاً لها بشكل عاجل.

و أضاف: "لا تستطيع السيارات الصغيرة أن تمر في مركز النصيرات بسهولة، بسبب وجود عربات الباعة المتجولين على جنبي الطريق، و شاحنات البضائع التي تصطف أمام المحال التجارية، و محلات السوبرماركت بالمكان، و الأمر يزداد سوءاً عند خروج طلاب المدارس بعد انتهاء الدوام، حيث تتوقف حركة السير تماماً في المكان".

من جهته طالب المواطن ياسر عبد الرحمن بلدية النصيرات بضبط حركة المرور في الشارع الداخلي العام في المخيم، لما تشكله حالة الاختناق المرورية من مشكلات سواء للمشاة أو السيارات.

و أشاد عبد الرحمن باجراءات البلدية التي تم اتخاذها خلال الايام الماضية، و التي قامت من خلالها بحل مشكلة الازدحام في منطقة "مخيم2"، أو ما يعرف بشارع العيادة، و تحويله الى اتجاه واحد لتخفيف الضغط عنه، مطالباً بتطبيق هذه الطريقة على الشارع العام الداخلي، و تحويله الى شارع باتجاه واحد من أجل التخفيف من حدة الاختناق المروري فيه.

و بدوره طرح المواطن ابراهيم جاد الله على بلدية النصيرات حلاً بوضع حماية حديدية على الجزيرة في المنطقة الممتدة ما بين مقرها وصولاً الى منطقة مركز شرطة أبو عريبان سابقاً، و ذلك تجنباً لحدوث الازمة المرورية في هذه المنطقة بالتحديد مع خروج طلبة المدارس.

كما دعا جاد الله البلدية بوضع قانون يحدد موعد لدخول شاحنات البضائع التي تقف على جوانب الطريق في وقت الذروة، أي وقت تواجد عدد كبير من المواطنين و السيارات في المكان.

كما لفت الى أن شاحنة جمع النفايات الخاصة بالبلدية تقوم بجمع النفايات في الشارع العام الداخلي في ساعات الذروة من النهار، مما يخلق حالة من الازدحام الشديد، و تشكل عائقاً أمام السيارات الصغيرة و المشاة الأفراد، مطالباً البلدية بتحديد موعد مبكر من الصباح، أي قبل بدء انتشار الناس بالشوارع و منطقة "دوار النصيرات".

مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" رفعت تلك الشكاوى لرئيس بلدية النصيرات، أبو يوسف أبو اشكيان، الذي بدوره أكد على أن مشكلة الازدحام المرورية في منطقة الشارع العام الداخلي للنصيرات هي من المشكلات الحقيقية، التي تعمل البلدية على حلها عبر سلسلة من الخطوات التي كانت بدايتها تنظيم الحركة في شارع السوق، أو ما يعرف بشارع "القسام"، بالإضافة الى شارع مخيم2، الذي تم تحويله الى اتجاه واحد للحد من الاختناقات المرورية فيه.

و لفت ابو اشكيان الى أن البلدية فتحت عدة شوارع فرعية في المنطقة المذكورة لتخفيف الضغط عن الشارع العام، مشيراً الى أن هناك تصوراً وضعته البلدية لضبط الحركة المرورية هناك، من خلال ازالة البسطات و تنظيم حركة السيارات المارة، و فتح طرق فرعية أخرى.

و وعد رئيس البلدية في سياق حديثه بأن الأيام القادمة ستشهد اجراءات ملموسة على الأرض لتنظيم هذا الشارع الرئيسي و حل مشكلة الازدحام فيه.