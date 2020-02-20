نتنياهو يوافق على بناء احياء استيطانية جديدة في القدس

وافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة جبل أبوغنيم جنوب القدس بعد توسيع المستوطنة.

وقال الاعلام العبري، إنه سيتم بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" جنوبي القدس المحتلة.

وأضاف نتنياهو: "بصفتي رئيس وزراء إسرائيل، لدي خطة كبيرة اليوم ..إننا نضيف 2200 وحدة سكنية أخرى الى جبل ابو غنيم ولقد أسست هذا الحي عام 1997 عندما انتُخبت لأول مرة رئيسًا للوزراء ".

وتابع: "يوجد قرابة 40 ألف شخص هنا اليوم ، ونحن الآن نضيف 10000 شخص آخر. "هار حوما باللغة العبرية"( مستوطنة جبل ابو غنيم) سيصبح سكانه 50 الف شخص"

وأشار في قوله: "وافقت اليوم أيضًا على بناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات همتوس 1000 وحدة للسكان العرب و 3000 للسكان اليهود."