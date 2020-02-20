"اسرائيل" تستعين باليونان لاحباط تحركات اوروبية مضادة لـ "صفقة القرن"

ذكرت مصادر صحفية "اسرائيلية" بأن حكومة الاحتلال بدأت تحركاً دولياً يهدف لإحباط أي مبادرة أوروبية مضادة لخطة الادارة الأميركية المعروفة بـ"صفقة القرن".

و قالت صحيفة "اسرائيل اليوم": "إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شابات التقى في القدس المحتلة أمس بنظيره اليوناني أليسكاندروس دياكوفلوس، وطلب منه أن تدعم الحكومة اليونانية "صفقة القرن" وأن تعمل على إحباط أي تحرك أوروبي لتقديم خطة موازية".

كما طلب بن شابات من دياوفلوس تحركاً يونانياً لمنع أي مبادرات داخل الاتحاد الأوروبي للرد على "صفقة القرن"، وفقاً للصحيفة.

الصحيفة لفتت الى أن "إسرائيل" تحرص على الاستعانة بخدمات اليونان، في ظل مؤشرات على توجه عدد من الدول الأوروبية لطرح مبادرة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي تدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح معلق الشؤون السياسية في الصحيفة، أرئيل كهانا، أنه على الرغم من أن هناك مؤشرات على فشل المبادرة التي يقودها وزير وخارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، إلا أن "إسرائيل" تواصل تحركاتها الدبلوماسية لإحباط أية مبادرات مماثلة.