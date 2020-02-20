"إسرائيل" تصادق على هدم منازل 5 أسرى بزعم ضلوعهم في تنفيذ عمليات

أفادت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال صادقت على قرار هدم منازل 5 معتقلين، بعد رفضها التماسًا لوقف القرار.

على الصعيد ذاته، قالت "إسرائيل اليوم" العبرية، أن المحكمة استمعت لرأي هندسي حول هدم شقة أحد المعتقلين، التي تتواجد في مبنى يضم شققا سكنية أخرى.

وأضافت أن الرأي الهندسي أفاد باحتمالية وقوع أضرار في الشقق الأخرى ضئيلة جدا، مشيرة إلى أنه حتى إذا حدث ضرر سيكون بسيطًا. وفق الصحيفة

وبدأ الاحتلال بمحاكمة 5 أسرى فلسطينيين في شهر كانون الثاني المنصرم، بدعوى ضلوعهم في تنفيذ عملية "عين بوبين"، حيث تعرض الأسرى الخمسة لتعذيب شديد ووحشي خلال التحقيق معهم، فيما نقل بعضهم للمستشفى في حالة الاغماء .

ويزعم الاحتلال "الإسرائيلي" أن هدم المنازل يردع ويمنع تنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"