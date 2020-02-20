الاقتصاد تعلن فتح باب استيراد اللحوم المجمدة استعداداً لشهر رمضان

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باللحوم المجمدة، العجل والخاروف، استعدادا لشهر رمضان المبارك.

و بحسب الإدارة العامة للتجارة في الوزارة، فإن الحصة السنوية المسموح باستيرادها من الأسواق الخارجية ضمن القوائم "أ" و"ب" الملحقة ببروتوكول باريس، تبلغ 12500 طن من لحوم العجول و1300 طن من لحوم الخروف.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستيراد إلى التوجه لمقرها الرئيسي في رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال اجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات، علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 5/3/2020، وعليه لا تنظر اللجنة للطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.