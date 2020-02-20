يديعوت تكشف: بيني غانتس يواجه اتهامات في قضية احتيال كبيرة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية صباح اليوم الخميس بأن هناك توجهاً لدى المستشار القضائي لحكومة الإحتلال أفيحاي ماندلبليت، لفتح تحقيق في تورط زعيم حزب "ازرق ابيض"، بيني غانتس في قضية احتيال كبيرة.

و وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن القضية لها علاقة بما عُرف باسم "شركة البعد الخامس" والتي كان يديرها غانتس سابقًا، مشيرة الى أنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت تورط غانتس في ملف الفساد الخاص بالشركة.

الصحيفة أوضحت بأن القضية تتمحور حول محاولة شرطة الاحتلال عقد صفقة مع الشركة ذاتها بدون مناقصة، لافتة الى أن قيمة الصفقة تبلغ 4 مليون شيكل من أجل إجراء تجربة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لم تتم عملية تنفيذها رغم أنها كانت ستكلف 50 مليون شيكل في حال دخلت حيز التنفيذ.

ويأتي الكشف عن هذه القضية قبل 11 يومًا من الانتخابات الإسرائيلية.