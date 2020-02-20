الغرفة التجارية تعلن عن استقبال طلبات تصاريح جديدة للعمل في "اسرائيل"

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها حصلت و لأول مرة على حصة لتقديم ألف تصريح للعمل في "اسرائيل"، سيتم توزيعها بالتساوي بين الغرف التجارية الخمسة، لتحصل كل غرفة على مئتي طلب جديد.

و وفقاً للغرفة التجارية، فسوف يتم استقبال الطلبات فقط على الكشوفات المرجعة من الشؤون المدنية خلال أشهر 5،6،7،8/2019 والتي سوف يتم نشرها على لوحات الإعلانات في الغرف التجارية الصناعية، هذا بالإضافة إلى استقبال طلبات من حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000 على أن يتم إحضار التصريح الأصلي، وسوف تستمر عملية استلام الطلبات حتى 10/3/2019 ولن يتم استلام أي طلبات بعد هذا التاريخ، وفق ما جاء في بيان الغرفة التجارية

و اشارت الى أنه سيتم استقبال طلبات تصاريح لأول مرة لدخول الخط الأخضر وفق المعايير الأتية:

1. حملة التصاريح التجارية التي صدرت بعد عام 2000

• إحضار التصريح التجاري الأصلي

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

2. أصحاب الطلبات المرجعة من الشؤون المدنية في أشهر 5،6،7،8/2019 بسبب إغلاق الكوتة.

• إحضار صورة الهوية التي تم ختمها من الشؤون المدنية بملاحظات الارجاع

• فاتورة تجارية لا يشترط تاريخ صلاحيتها.

• دعوة في نفس مجال الفاتورة.

• صورة شخصية على إسطوانة يكتب عليها الاسم ورقم الهوية.

• سوف يتم نشر كشف بأسماء الطلبات المرجعة على لوحات الإعلانات بالغرفة التجارية.