وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا بغزة

شارك عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في وقفة احتجاجية أمام مقر الأونروا الرئيسي في مدينة غزة اليوم الخميس، تعبيرًا عن رفضهم لما تُسمى "صفقة القرن الأمريكية" والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وكانت دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس دعت إلى الوقفة الاحتجاجية تحت عنوان "شهود على النكبة"، حيث رفع المشاركون لافتات تؤكد على حق العودة للاجئين، وتمسكهم بحقوقهم الثابتة، ورفضهم لجميع المبادرات والخطط التي تهدف لتصفية قضيتهم.

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من المسنين الفلسطينيين الذين عايشوا النكبة عام 1948.

فيما تم نصب خيمة تحاكي التراث الفلسطيني القديم، تعبيرًا عن تمسك المشاركين بأرضهم وتراثهم وتاريخهم.







