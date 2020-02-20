بينت يهدد غزة بعمل عسكري واسع في حال لم يتحقق الهدوء

هدد وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت اليوم الخميس، قطاع غزة بعمل عسكري واسع في حال لم يتم تحقيق الهدوء بالشكل الذي يرضى المستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة".

وجاءت تصريحات بينت عقب قضاء ليلته في منزل رئيس المجلس الإقليمي شعر هنيغف أوفير ليبشتاين في كفر عزة الليلة الماضية.

وقال بينت: "هناك بضعة أيام من الهدوء حتى الآن، ولكن بالنسبة لنا لا يزال الأمر أبعد ما يكون عن الرضى، فقط الأفعال على الأرض هي التي ستحدد".

وأضاف: "إذا لم يتحقق الهدوء فنحن على استعداد لعمل عسكري واسع يؤدي إلى تغيير من الأساس وطويل الأجل.