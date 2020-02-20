وفاة مبتكر خاصية "النسخ واللصق"

توفي مبتكر الخاصية الشهيرة "النسخ واللصق" الخاصة بكتابة ونشر النصوص، والتي ساعدت الملايين برغم من بساطتها.

ووفقًا لموقع "بي بي سي" فقد توفي صاحب الفكرة الثورية الأميركي لاري تيسلر، عن عمر يناهز 74 عاما، الذي تحول إلى أيقونة في عالم الكمبيوتر بسبب ابتكاره المهم والبسيط.

وبدأ تيسلر العمل في سيليكون فالي، المنطقة المخصصة لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الستينيات، عندما كانت الكمبيوترات في مرحلة التطور، قبل انتشارها في العالم.

ويعود الفضل لتيسلر، ولابتكار خاصية "القص والنسخ واللصق"، أصبحت الكمبيوترات الشخصية سهلة للتعلم بالنسبة لعامة الناس.

واستندت خاصية "القص والنسخ واللصق" إلى الطريقة القديمة للتحرير، التي قام خلالها الأشخاص بقطع أجزاء من النص المطبوع فعليا، ولصقها في أماكن أخرى.