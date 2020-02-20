تعرف على أسعار الدجاج اليوم الخميس

يتساءل عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة عن أسعار الدجاج اليوم الخميس وملحقاته لشرائه اليوم استعدادًا لتناوله غدًا الجمعة.

ويشهد سعر الدجاج في قطاع غزة اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا مقارنة في الأيام الماضية التي بلغ سعر الكيلو قرابة (7.5 شيكل).

جدول سعر الدجاج اليوم الخميس في قطاع غزة كالتالي:

كيلو الدجاج الحي من 8 إلى 8.5 شيكل

كيلو استيكات 22 شيكل

كيلو جناح يتراوح ما بين 7 إلى 8 شيكل

كيلو الصدر 16 شيكل

كيلو فخذ بدون ظهر 12 شيكل

كيلو جناح 7 شيكل

كيلو الكبدة 15 شيكل

كيلو الحبش 9 شيكل

كيلو صدر 14 شيكل

كيلو شيش 18 شيكل

كيلو فخذ بظهر 10 شيكل