نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن التطبيع العربي مع "إسرائيل"

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه لا يمكنه الإفصاح عن عدد "زياراته السرية" لدول عربية.

جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مع "قناة هلا"، وهي موجهة إلى الجمهور العربي في الداخل المحتل (عرب 1948)، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقال نتنياهو: "إن التطبيع مع الدول العربية يتزايد بشكل كبير، ليس فقط بسبب التهديد المشترك، ممثلاً في إيران، بل أيضاً بسبب شغف الدول العربية بالتكنولوجيا الإسرائيلية وبالزراعة الإسرائيلية"، مضيفًا: "هناك ما هو أكثر بشكل متصاعد".

وأشاد رئيس حكومة الاحتلال بتطور العلاقات العربية الإسرائيلية قائلًا: "إذا أخبرني أحدهم قبل 10 سنوات أننا سنصل إلى وضع تكون لنا فيه علاقات تتوطد باستمرار مع كل الدول العربية، باستثناء واحدة أو اثنتين (..) لقلت له إن ذلك مجرد أحلام يقظة، لكن هذا ما يحدث اليوم".

وزعم نتنياهو أن الشارع العربي بات أكثر تقبلاً للتطبيع مع "إسرائيل"، قائلًا: " نقيس ذلك على الإنترنت، في المجتمعات العربية، نجري استطلاعات ونسأل (هل ينبغي لبلدك إقامة علاقات مع إسرائيل؟) ذات مرة كانت النسبة 0%، وربما حتى بالسالب، اليوم نرى 30% و40% و50%، وذلك آخذ في التصاعد، ويكشف الثورة التي أقودها وأفتخر بها كثيراً".

الجدير بالذكر أن تصريحات نتنياهو لم تكن الأولى في هذا السياق، وقد قال كلامًا مشابهًا ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف نتنياهو في تغريدة أثارت الكثير من الجدل، نشرها عقب إعلانه تحليق طائرة تجارية إسرائيلية في سماء السودان، عن علاقات غير مُعلن عنها تجمع تل أبيب مع دول عربية قائلاً إن المكشوف يشكّل فقط 10% فقط مما يحدث على الأرض.

وقال نتنياهو في تغريدته إنه "يطور علاقات مع دول عربية وإسلامية"، في إشارة إلى جهود الحكومة الإسرائيلية في تطبيع العلاقات مع الدول العربية والإسلامية.

وبيَّن أن عدد قليل من الدول العربية والإسلامية "لا يقيم علاقات وطيدة مع إسرائيل"، مؤكداً أن "المكشوف يشكّل 10% فقط مما يحدث على الأرض".