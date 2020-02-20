سعر جواز السفر للمواطن في غزة وآلية العمل الجديدة لاستخراج الجواز

يُعبر أبناء قطاع غزة بشكل مستمر عن غضبهم واستهجانهم لارتفاع سعر جواز السفر للمواطنين في القطاع عنها في الضفة الغربية المحتلة، مما دفعهم لإرسال العديد من الملاحظات والاستفسارات لوزارة الخارجية في رام الله.

وكان وكيل الداخلية في رام الله يوسف حرب كشف مساء الأربعاء عن تفاصيل تكلفة وسعر جواز السفر للمواطنين في غزة، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة سيتم العمل عليها اعتبارًا من شهر مارس المقبل.

وقال حرب: "تلقينا العديد من الملاحظات والاستفسارات والاتهامات، حول ارتفاع سعر جواز السفر للمواطنين خاصة وأنه يكلف من 500 إلى 700 شيكل وقد يتجاوز ذلك المبلغ كثيرًا"، معبرًا عن استغرابه لهذا الأمر.

وأكد حرب، إلى أن المبلغ الذي وضعته وزارة الداخلية لجواز السفر اعتبارًا من 1 مارس لن يتجاوز 250 شيكل.

وحول تفصيل الـ250 شيكل قال: "الرسوم لأي جواز سفر فلسطيني في غزة 210 شيكل للداخلية، و20 شيكل بدل طباعة المعاملة وارسالها عبر البريد من خلال شركة مراكش، و20 شيكل لنقابة المحامين.

وأشار إلى عدم وجود مكاتب للوزارة في قطاع غزة مبينًا أن عمل جواز السفر من غزة يكون عن طريق الوكالة، حيث يقوم المواطن الراغب بالحصول على الجواز بتوكيل شخص من أجل عمل الجواز.

وحول المبلغ الذي كانت تحصل عليه النقابة قبل 1 مارس وهو 50 شيكل عن ختم الوكالة، قال: "اتفقنا –وزارة الداخلية- مع نقابة المحامين على تخفيض التكاليف لتصبح اعتبارًا من أول مارس 20 شيكل فقط.

وأضاف: "عندما يأتي الجواز عبر البريد إلى الضفة يوزع عبر مجموعة من مكاتب المندوبون، ويقدمونها للداخلية ويحصل المندوب على 30 شيكل رسوم وبالتالي كان يصل تكلفة مبلغ عمل الجواز إلى 260 شيكل".

ولحل هذه الإشكالية أشار حرب إلى أن الداخلية في رام الله ستعتمد على المكاتب في غزة التي تستلم المعاملة من المواطن في غزة ويحصل الأخير على ورقة الوكالة من نقابة المحامين بـ20 شيكل، ويتقدم المواطن للمكتب الذي بدوره يأخذ 210 شيكل رسوم الجواز و20 رسوم معاملة نقل وطباعة المعاملة".

ودعا حرب أي مواطن فلسطيني في قطاع غزة، يُطلب منه مبلغ أكثر من 250 شيكل إلى إبلاغ وزارة الداخلية، مؤكدا جاهزيتها للمتابعة في هذا الموضوع.

وحول مدة الانتهاء من عمل جواز السفر قال: "جواز السفر سيصل خلال 24 ساعة سواء دفع المواطن أكثر أو أقل"، مؤكدا أنه لا يوجد لدى وزارته توقيف لأي جواز سفر مكتمل كل الإجراءات.