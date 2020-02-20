الاحتلال يرفع الحظر عن دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، رفع ما أسماها بـ "القيود على دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى إسرائيل، مقابل وقف السلطة قرار مقاطعة استيراد العجول".

وقال بينيت وفقًل لما نقلت المصادر الإعلامية العبرية إنه "تم وقف مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل وعليه سيتم إعادة التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "تم الاتفاق خلال المحادثات التي قادها منسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن ووزير الزراعة الإسرائيلي تساحي هنغبي مع الجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق بأن توقف السلطة مقاطعة استيراد العجول التي بدأت في سبتمبر العام الماضي مقابل السماح بدخول المنتجات الفلسطينية إلى اسرائيل"، حسب موقع "يديعوت احرنوت".

وكانت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني اعلنت عن البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين ووفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.