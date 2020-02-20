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العمادي والحردان يصلان غزة مساء اليوم لمتايعة المشاريع وصرف الـ100 $

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:50 - 20 فبراير 2020
العمادي العمادي
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من المقرر ان يصل رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان ، مساء اليوم الخميس 20/2/2020 الى قطاع غزة ، لمتابعة المشاريع وصرف المنحة القطرية الـ100$.

وقالت مصادر مطلعة ان زيارة العمادي ستسمر لثلاثة ايام، وذلك لمتابعة المشاريع القطرية وصرف المنحة الاميرية للأسر الفقيرة 100$، مشيرة الى أنه سيغادر غزة يوم الاحد 23 فبراير.

توقعت المصادر ان يتم صرف المنحة القطرية يوم الأحد القادم.

ويشار الى ان قطر تقدم مساعدات مالية 100$ لـ70 الف عائلة من قطاع غزة ، وتشرف على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية .

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