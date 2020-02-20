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الثاني خلال أسبوع

خطوات للاستيلاء على 406 دونماً من نابلس بعد وضع علامات لشق طرقاً استيطانية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:19 - 20 فبراير 2020
استيطان استيطان
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شرعت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بعد أقل من أسبوع صباح اليوم الخميس 20/2/2020، بوضع علامات لشق طريق استيطانية جديدة، جنوب نابلس.

أوضح غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة ، إن الطريق الاستيطاني، يبدأ من بلدة زعترة وتخترق حوارة وبيتا واودلا.

وتابع: حكومة الاحتلال قد كانت أقرت شق هذه الطريق في نيسان عام 2019، ويصل طولها إلى 7 كم،  وسيتم الاستيلاء على نحو 406 دونمات من أراضي سبع قرى جنوب نابلس، لشقها، موضحاً أن شق هذه الطريق سيلحق خسارة فادحة في الاراضي الزارعية، ومن شأنها تعزيز سياسة "الأبرتهايد".

يذكر أن الاحتلال باشر قبل ايام بشق طريق استيطانية يصل طولها نحو 8 كم لربط مستوطنتي "شيلو" و"عيله" جنوب نابلس، بمستوطنات الاغوار.

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