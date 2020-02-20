31 ديمقراطياً يطالبون ترامب بفك حصار غزة وإعادة المساعدات للقطاع

طالب 31 نائباً ديمقراطياً في مجلس النواب الاميركي 20/2/2020، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بإعادة المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة، بسبب الأزمة الإنسانية هناك.

وبعث النواب بقيادة النائب مارك بوكان والنائبة ديبي دينغل برسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو لاتخاذ "إجراء فوري" لاستعادة التمويل.

وجاء في رسالة النواب: "نطلب من الإدارة أن تتخذ إجراءً فورياً لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وأن تسعى إلى حل لسياسة الحصار، التي ساهمت في هذه الأزمة الإنسانية والأمنية"، بحسب ما نقلته صحيفة القدس العربي.

وأشار الديمقراطيون في الرسالة إلى التدهور المستمر للبنية التحتية للمياه والكهرباء وفي الأنظمة الطبية وغيرها من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، وحذروا من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار تام في غزة.

وانتقد الديمقراطيون تخفيضات التمويل، وقالوا إنها ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة التي تتطلع إلى توفير "الوصول إلى المياه والغذاء والعمالة والرعاية الصحية".

واعتبروا أنه يمكن تجنب الأزمة الفورية باستئناف المساعدات الأمريكية الثنائية لغزة، إضافة إلى تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.