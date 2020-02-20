أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم الخميس

أبرزت الصحف الإسرائيلية اليوم الخميس العديد من القضايا أهمها إصابة إسرائيلي رباع بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية اليابانية، إضافة إلى المناظرة بين رئيس حزب الليكود بنامين نتنياهو ورئيس حزب ازرق أبيض بيني غانتس.

ومن أبرز العناوين في الصحف الإسرائيلية ما يلي:

عكا/ القناة 13 العبرية:

- وزارة الصحة الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي رابع من المتواجدين على متن السفينة السياحية باليابان، بفايروس الكورونا.

- من المتوقع وصول الإسرائيليين المصابين بفايروس الكورونا الى إسرائيل اليوم الخميس، وسيتم عزلهم في المشافي.

القناة 12 العبرية:

- "كحول لفان" يحصل على 35 مقعد، بينما يحصل الليكود على 33 مقعد، يليها القائمة العربية، بحصولها على 13 مقعد.

- استطلاع: قال 43% من الجمهور الإسرائيلي، إن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الوزراء، فيما قال 34% إن غانتس هو الأنسب.

القناة11 العبرية – كان:

- رئيس الوزراء نتنياهو يطلب غانتس للمناظرة التلفزيونية، وغانتس يرفض، ويطالب بفتح ملفات نتنياهو للجمهور.

- ‏وزير الجيش نفتالي بينت: "أؤمن بالتهدئة مع حماس، لكن في حال عدم الهدوء حماس ستحصل على ضربة قاسية جدا".

القناة 7 العبرية:

- وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، حاول تعطيل الإجراءات القضائية، في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو.

- ارتفاع عدد القتلى بفايروس الكورونا إلى 2181 شخص، وارتفاع عدد المصابين بالفايروس إلى 76 ألف حالة بالصين.

هآرتس:

- عاموس هرائيل: "في ظل الانتخابات الإسرائيلية، حماس تحصل على تسهيلات، لم تحصل عليها من منذ صعودها للحكم".

- وزارة الخارجية الإسرائيلية: انتهت الليلة، عملية تصويت ممثلي إسرائيل، في القنصليات والسفارات بالعالم.

يديعوت أحرونوت:

- الجيش الإسرائيلي، اعتقل فجر اليوم، عددا من المواطنين الفلسطينيين بالضفة، بينهم القيادي في حماس رأفت ناصيف.

- بعد الانتخابات: سيتم التحقيق بقضية البعد الخامس، والشرطة ستفتح ملف الشركة التي كان يترأسها بني غانتس.

معاريف:

- 11 يوما على الانتخابات العامة للكنيست: المعركة على جدول الأعمال، نتنياهو يطلب غانتس للمناظرة التلفزيونية.

- المحلل العسكري تال ليف رام: "التهديدات باغتيالات في غزة، التي كشف عنها المصريون، حرب نفسية ضد حماس".

يسرائيل هيوم:

- الجيش الإسرائيلي يقرر منع سفر الجنود إلى الصين وعدة دول مجاورة لها، خشية إصابتهم بفايروس كورونا.

- لأول مرة بالجيش: ثلاث ضابطات إسرائيليات، مرشحات للحصول على رتبة لواء بالجيش الإسرائيلي.

والا العبري:

- رئيس الوزراء نتنياهو، حذف منشوراً من صفحته بالفيسبوك بوك، عن تنظيم رحلات حج من تل أبيب إلى مدينة مكة.

- قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أمير برعام: "حزب الله يخترق قرار مجلس الأمن الدولي 1701".