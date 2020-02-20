مهجة القدس: الأسيران مرشود وأبو الرب يدخلان عوام جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس 20/2/2020؛ أن أسيران من حركة الجهاد الإسلامي يدخلان عام جديد في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت المؤسسة، أن الأسير المجاهد أحمد محمد زهدي مرشود "عرايشة" (35 عاماً) من مخيم بلاطة قضاء مدينة نابلس أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/02/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد مرشود ولد بتاريخ 27/11/1984 م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون الصحراوي.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير المجاهد عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب (37 عاماً) من بلدة جلبون قضاء مدينة جنين أنهى ثلاثة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/02/2007م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عمر أبو الرب ولد بتاريخ 23/02/1983م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون الصحراوي.