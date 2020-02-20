ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

مهجة القدس: الأسيران مرشود وأبو الرب يدخلان عوام جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:56 - 20 فبراير 2020
مرشود وأبو الرب مرشود وأبو الرب
جوال
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس 20/2/2020؛ أن أسيران من حركة الجهاد الإسلامي يدخلان عام جديد في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت المؤسسة، أن الأسير المجاهد أحمد محمد زهدي مرشود "عرايشة" (35 عاماً) من مخيم بلاطة قضاء مدينة نابلس أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/02/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد مرشود ولد بتاريخ 27/11/1984 م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون الصحراوي.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير المجاهد عمر أحمد عبد الرحمن أبو الرب (37 عاماً) من بلدة جلبون قضاء مدينة جنين أنهى ثلاثة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الرابع عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 20/02/2007م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير عمر أبو الرب ولد بتاريخ 23/02/1983م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن رامون الصحراوي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات