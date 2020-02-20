أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 20/2/2020، تشهد حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسة.

ونوهت إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث طرق لم ينتج عنها أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.