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الصحة تنفي قرار نقل حالات مشتبهة بـ"فيروس كورنا" لمستشفى غزة الأوروبي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:14 - 20 فبراير 2020
غرف حجر صحي في معبر رفح غرف حجر صحي في معبر رفح
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جددت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس 20/2/2020، تأكيدها خلو قطاع غزة من "فيروس كورنا".

جاءت تصريحات وزارة الصحة، تعقيباً على ما يتم تداوله من أخبار وإشاعات حول نقل بعض المرضى المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا إلى مستشفى غزة الأوروبي.

وشددت الوزارة، على أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بهذا المرض في قطاع غزة .

ونفت وزارة الصحة بغزة، وجود قرار بنقل حالات إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ودعت الوزارة المواطنين الكرام إلى التحلي بالحكمة ونبذ الشائعات والاطمئنان إلى اجراءات الوزارة الاحترازية وحرصها على سلامة المواطنين في كافة أماكن تواجدهم .

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