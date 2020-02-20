حالة الطقس اليوم الخميس: ارتفاع الحرارة والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار

توقع طقس فلسطين، بأن تكون حالة الطقس اليوم الخميس (20-2-2020) باردة نسبياً نهاراً، وباردة ليلاً، فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

وأوضح طقس فلسطين بأن الأجواء ستكون غائمةً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحياناً خلال ساعات النهار، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويوم غدًا الجمعة من المتوقع أن تكون حالة الطقس غائمةً جزئيًا ومائلًا للبرودة في المناطق الجبلية ولطيفًا في باقي المناطق، فيما تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا اليوم.

فيما أشار موقع طقس فلسطين بأن فلسطين ستتأثر في ساعات ليل الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، وتسقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما يوم السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الأحد لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، وخلال ساعات الليل يحتمل اشتداد تساقط الامطار التي قد تصحب بزخات من البرد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

فيما من المتوقع وفقًا لطقس فلسطين أن تكون تنخفض درجات الحرارة يوم الاثنين القادم بحيث يكون الطقس غائماً، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الامطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.