تعزيز التنسيق بين "إسرائيل" والسلطة لمواجهة كورونا

كلّف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بتعزيز التنسيق مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ودول الجوار في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، للحؤول دون وصوله لإسرائيل.

وقال نتنياهو خلال جولة في مركز للحجر الصحي خصص لمواجهة احتمال تفشي فيروس كورونا في مستشفى تل هشومير، :"هناك شكاوى تثار بالنسبة لمدى الاستعداد، مشدداً على أن الاستعداد المفرط أفضل من عدم الاستعداد.

وكلف نتنياهو باتخاذ إجراءات تعنى بزيادة التنسيق والمراقبة مع دول الجوار والسلطة الفلسطينية بغرض الحؤول دون وصول الفيروس إلى "إسرائيل"، كما كلف وزير المالية بتسديد تعويضات للمصالح التجارية التي تضررت من فيروس كورونا، مثل شركات الطيران.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي قد حظرت على الأجانب الذين زاروا تايلاند وهونغ كونغ وماكاو وسنغافورة في الأسبوعين الأخيرين دخول أجوائها، بعد أن منعت الوافدين من الصين من دخول "إسرائيل".