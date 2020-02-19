نتنياهو يدعو غانتس لمناظرة والأخير يرفض ويعتبرها مناورة انتخابية

رفض رئيس قائمة "ازرق أبيض" الجنرال الإسرائيلي بيني غانتس، دعوة منافسه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، لمناظرة انتخابية أمام الجمهور دون شاشات.

وتأتي هذه الدعوة قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، والتي رفض نتنياهو في الانتخابات السابقة دعوة مماثلة من غانتس.

ودعا نتنياهو الذي لم يبد منذ توليه منصبه عام 2009 أي اهتمام بالمشاركة في مناظرات انتخابية متلفزة غانتس ،في مقابلة أجرتها معه القناة الـ20 ليلة أمس الثلاثاء، إلى اللقاء و"الحديث للجمهور دون شاشات تلقين وقول الأمور كما هي". غير أن غانتس رفضها، معتبراً إياها مناورة انتخابية، وقال: "هو يكذب، ولن أشارك في هذا الإخفاق".

وأوضح غانتس أن نتنياهو كان يتفادى المشاركة في أي مناظرات منذ أكثر من عقد، ورفض قبيل الانتخابات الأخيرة في سبتمبر دعوته لتنظيم أي مناظرة.

وأعرب غانتس عن ثقته بأن نتنياهو يحاول بهذه المبادرة صرف الاهتمام عن محاكمته التي ستنطلق في 17 مارس.

وشدد نتنياهو في المقابل على أن غانتس يخشى منه، وأن "إسرائيل" التي تواجه "تحديات هائلة" تحتاج إلى "زعيم قوي وليس إلى جبان".