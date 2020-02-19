نتنياهو: عدد زياراتي السرية للدول العربية لا يمكن الإفصاح عنها

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، إنه لا يمكنه الإفصاح عن عدد "زياراته السرية" لدول عربية.

ويكثف نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، منذ فترة، حديثه عن تطبيع سري متصاعد مع دول عربية لا يسميها، قبل انتخابات الكنيست الثالثة، في 2 مارس/ آذار المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي أنه لن يستطيع تشكيل حكومة لعدم وصوله وأحزاب اليمين لنسبة الحسم 61 صوتاً من اصل 120 صوتاً.

وقال نتنياهو: "إذا أخبرني أحدهم قبل 10 سنوات أننا سنصل إلى وضع تكون لنا فيه علاقات تتوطد باستمرار مع كل الدول العربية، باستثناء واحدة أو اثنتين لقلت له إن ذلك مجرد أحلام يقظة، لكن هذا ما يحدث اليوم". بحسب قناة "هلا" الموجهة للجمهور العربي في الداخل الإسرائيلي المحتل.

يشار إلى أن كل الدول العربية باستثناء مصر والأردن لا تقيم علاقات رسمية معلنة مع الكيان الإسرائيلي. وأضاف نتنياهو للقناة: "لا يمكنني أن أخبركم كم مرة زرت فيها الدول العربية"، مستدركًا "لكن صدقني هناك ما هو أكثر بشكل متصاعد".

وتابع أن التطبيع مع الدول العربية يتزايد بشكل كبير "ليس فقط بسبب التهديد المشترك، ممثلًا في إيران، بل أيضًا بسبب شغف الدول العربية بالتكنولوجيا "الإسرائيلية" وبالزراعة الإسرائيلية".

وأردف: "يوجد في السعودية مدونون يقولون فقط نتنياهو وفقط الليكود، وهذا يحدث في العالم العربي برمته".

وزعم أن الشارع العربي بات أكثر تقبلاً للتطبيع مع "إسرائيل".

وأضاف: "نقيس ذلك على الإنترنت، في المجتمعات العربية، نجري استطلاعات ونسأل (هل ينبغي على بلدك إقامة علاقات مع إسرائيل؟) ذات مرة كانت النسبة 0%، وربما حتى بالسالب، اليوم نرى 30% و40% و50%، وذلك آخذ في التصاعد، ويكشف الثورة التي أقودها وأفتخر بها كثيرًا".

الجدير ذكره، أن نتنياهو صرح قبل أيام، أن علاقات الدول العربية باستثناء ثلاثة دول لم تسمعها تجري اتصالات سرية مع تل أبيب. وتفاخر بلقائه مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان والسماح للطائرات الإسرائيلية بالتحليق في سماء السودان.