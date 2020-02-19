مفاوضات فلسطينية إسرائيلية من جديد لإنهاء ازمة التصدير

كشفت حكومة رام الله التي يترأسها محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن مفاوضات تجري مع الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء دوليين، لإنهاء قرار حكومة الاحتلال بحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية، للخارج عبر الأردن.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، في بيان لها، أن "وزيري الاقتصاد خالد العسيلي والزراعة رياض العطاري، أكدا خلال لقائهما مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، إجراء مفاوضات لإنهاء القرار "الإسرائيلي"، عبر وسطاء دوليين".

وقال الوزيران إن "الاحتلال يفرض نظام تحكم وسيطرة على مدخلات الاقتصاد، ويحاول افتعال الأزمات للضغط على الحكومة، للحد من تطبيق استراتيجيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال". دون توضيح مزيد من التفاصيل.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية فإن الوزيرين اجتمعا مع تجار وموردي المنتجات الزراعية، من المحافظات الجنوبية والشمالية، بمقر وزارة الاقتصاد في مدينة رام الله، اليوم، لبحث تداعيات قرار منع "إسرائيل" تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.

وشدد المجتمعون، على المضي في تنفيذ قرار الحكومة، بمنع إدخال المنتجات "الإسرائيلية" المحظورة، ردا على القرار "الإسرائيلي".

يشار إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت أصدر قرارا بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية للخارج عبر الأردن، رداً على رفض الحكومة الفلسطينية استيراد العجول من المزارعين الإسرائيليين، بهدف الضغط على الحكومة للعدول عن قراراها والاستيراد من جديد من المربين الإسرائيليين الذين تظاهروا ضد الحكومة نظراً لتكبدهم خسائر فادحة بعد قرار المقاطعة.