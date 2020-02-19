الاعلان عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الجدد بمدارس الأونروا

أعلن قطاع التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدء التسجيل لطلبة الصف الأول بمدارس وكالة الغوث للعام الدراسي 2020 / 2021.

وطالبت "الأونروا"، أولياء الأمور بتجهيز الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة، على أن يبدأ التسجيل من الأحد (2020/03/1) وحتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الأونروا.

وأوضحت الوكالة أن التسجيل متاح للأطفال الذين ولدوا حتى 31/2015، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره عن 8 سنوات و 3 أشهر.

وأشارت إلى أن الطالب يجب أن يكون مسجلاً في بطاقة الوكالة للأب أو أن تكون أمه لاجئة مسجلة، مع إحضار الوثائق التالية عند التسجيل :-

١/ شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر

٢/ بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها

٣/ السجل الصحي للطالب