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الاعلان عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الجدد بمدارس الأونروا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:34 - 19 فبراير 2020
طلاب مدارس طلاب مدارس
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أعلن قطاع التعليم في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بدء التسجيل لطلبة الصف الأول بمدارس وكالة الغوث للعام الدراسي 2020 / 2021.

وطالبت "الأونروا"، أولياء الأمور بتجهيز الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة، على أن يبدأ التسجيل من الأحد (2020/03/1) وحتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الأونروا.

وأوضحت الوكالة أن التسجيل متاح للأطفال الذين ولدوا حتى 31/2015، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره عن 8 سنوات و 3  أشهر.

وأشارت إلى أن الطالب يجب أن يكون مسجلاً في بطاقة الوكالة للأب أو أن تكون أمه لاجئة مسجلة، مع إحضار الوثائق التالية عند التسجيل :-

١/ شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر 

٢/ بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها

٣/ السجل الصحي للطالب 

 

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