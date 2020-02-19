مصادر: هنية يزور موسكو مطلع الشهر المقبل

كشفت مصادر صحفية اليوم الأربعاء بأن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيزور العاصمة الروسية موسكو خلال جولته الخارجية الحالية.

و نقلت قناة "الغد" عن مصادر مطلعة قولها: "إن هنية سيزور موسكو أوائل شهر مارس المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين روس حول تداعيات خطة ترامب، المعروفة باسم صفقة القرن، وتأثيرها على مستقبل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، كما سيناقش ملف المصالحة الفلسطينية وامكانية اجتماع الفصائل الفلسطينية مرة أخرى".

و كان هنية غادر قطاع غزة قبل أشهر في جولة خارجية، زار خلال عدة بلدان عربية وإسلامية.