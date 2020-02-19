احذر.. بعض تطبيقات الهواتف الذكية تسرقك!

كشف تقرير تقني جديد أن عدد من التطبيقات تتطلب عند تحميلها أمورًا خاصة بالمشترك تتعلق برقم الحساب البني والبريد الالكتروني الخاص، وهذا أمر مثير للريبة.

وعادة ما تطلب التطبيقات إمكانيات الوصول التي تختلف من تطبيق إلى آخر، حيث يستغل مصممو بعض التطبيقات اعتياد المستخدم على قبول إمكانيات الوصول.

إلا أن الكثيرين يجهلون خطورة هذه التطبيقات التي حذر منها رئيس مختبر علوم الأدلة الجنائية الروسي، سيرغي نيكيتين، داعيا إلى عدم تحميلها، حيث تستطيع هذه التطبيقات الولوج لدفتر الهواتف الخاص

بالمشترك كتطبيق "GetContact"، بالإضافة لعدد من التطبيقات التي تدعي أنها لمكافحة الاتصالات المزعجة وغير المرغوب بها.

وأضاف الخبير بأن عددا من التطبيقات تقوم بإصدارها شركات مشهورة، تدعي بأنها لا تقوم بنقل البيانات، إلا أن هذه المعلومات تنتقل بشكل أو بآخر لطرف ثالث.

وينصح الخبير بعدم تحميل التطبيقات التي يمكن من خلالها التحكم بالكمبيوتر باستخدام الهاتف الذكي، عادة ما تكون هذه التطبيقات وسيلة سهلة لقرصنة الحسابات.