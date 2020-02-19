رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر 2 فبراير 2020

كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" أن رئيس الهيئة القطرية لإعادة اعمار غزة السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان سيصلان قطاع غزة مساء يوم غدٍ الخميس للإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 2 – 2020.

وأشارت المصادر إلى انَّ وزارة التنمية الاجتماعية ستعمل على تفعيل رابط صرف منحة 100 دولار القطرية في اعقاب اعلان السفير العمادي عن موعد صرف المنحة.

وتوقعت المصادر الخاصة أن يتم صرف المنحة القطرية في 26 فبراير 2020، مشيرة إلى ان عدد المستفيدين في كشوفات الدورة القادمة سيكون حوالي 100 الف اسم بزيادة 30 الف اسم.

ورصدت محركات البحث العالمية بحث المواطنين في قطاع غزة عن الكلمات المفتاحية الخاصة بالكلمة مثل : رابط المنحة القطرية 100 دولار، والمنحة القطرية، وهو ما يدلل على صعوبة الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، لاسيما بعد الحصار الإسرائيلي المشدد والخانق منذ 13 عاماً.