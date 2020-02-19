اشتية يشكل لجنة تحقيق في قضية مقتل الفتى زكارنة

أعلنَ رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية عن تشكيل لجنة تحقيق في مقتل الفتى صلاح الدين محمد زكارنة في الأحداث الأمنية التي وقعت في قباطية جنوب جنين.

وأوضح اشتية أن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة سيرأس لجنة التحقيق للوقوف على ملابسات مقتل الفتى صلاح الدين زكارنة.

وقال اشتية: "شكلنا لجنة تقصي حقائق من المهنيين والمسؤولين وفق منهجية عمل شفافة في إطار القانون للوقوف على تفاصيل ما حدث من تداعيات"، مشيراً إلى أن اللجنة ستبذل جهودها لمحاسبة الفاعلين.

من جانبه، دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية عميد غسان نمر وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة توخي الحذر والمصداقية في التعاطي مع القضية.

وكانت الفصائل الفلسطينية دانت تهجم امن السلطة على حفل استقبال احد المحررين، والذي ادى لمقتل الفتى زكارنة.